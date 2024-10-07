Tarihi Anthony Joshua-Daniel Dubois maçının rövanş zamanı belli oldu!

Anthony Joshua, Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) Dünya Ağır Sıklet Şampiyonluğu maçında Daniel Dubois'ya nakavtla yenilmişti. Wembley Stadı'nda rekor katılımla takip edilen tarihi maçın rövanşının Şubat ayında Riyad'da olması bekleniyor.

Tarihi Anthony Joshua-Daniel Dubois maçının rövanş zamanı belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2024 - 12:25

Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) Dünya Ağır Sıklet Şampiyonluğu maçında Daniel Dubois vatandaşı Anthony Joshua'yı 5. rauntta nakavtla mağlup ederek ünvanını korumuştu.

Wembley'da oynanan ve rekor katılımla 96 bin kişini takip ettiği maç tarihe geçmişti.

Matchroom Sport Başkanı Eddie Hearn, Anthony Joshua ve Daniel Dubois'nın rövanş maçına yakın olduğunu açıkladı.

FightHub'a konuşan Hearn, Anthony Joshua'nın rövanşa hazır olduğunu ve nihai kararın birkaç hafta içinde verileceğini bildirdi.

Öte yandan Hearn, Anthony Joshua ve Daniel Dubois rövanşının nerede oynanacağını da duyurdu.

Hearn, rövanş maçının Riyad'da oynanması için Turki Al-Sheikh'in teklif yaptığını kaydetti.

Şubat ayında yapılması planlanan rövanşın Riyad Sezonu'na denk gelmesinin, rekabetin Orta Doğu'ya taşınma ihtimalini artırdığı vurgulandı.

Söz konusu rövanşla birlikte Suudi Arabistan'ın Şubat 2025'te büyük bir gişe rekoru kıracağı aktarıldı.


Etiketler: #Anthony Joshua #Daniel Dubois #Rövanş

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