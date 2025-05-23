Anthony Martial'den flaş Süper Lig kararı!

Bir dönem Manchester United'da da oynayan ve şu anda Yunanistan'ın AEK takımında forma giyen Anthony Martial'ın Türkiye'de takım aradığı iddia edildi.

NTV Spor'un Yunan basınından SDNA'dan habere göre; Martial kariyerindeki bir sonraki adımı Türkiye'de atmayı planlıyor.

AEK'nın yüklü bir kontratla kadrosunda tuttuğu Fransız forvete gelecek sezon planlamasında yer vermeyeceği ve 29 yaşındaki futbolcuyu göndermenin yollarını aradığı kaydedildi.

Haber detayında, Martial'in menajeri Philippe Lamboley'in Türk kulüpleriyle temas halinde olduğu ve Süper Lig'de takım bulma olasılığını araştırdığı bildirildi.

AEK ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Anthony Martial, bu sezon 23 maçta forma giyerken 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi.



