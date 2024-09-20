Anthony Martial'in yeni takımı belli oldu!

Manchester United'dan ayrılan Anthony Martial, Yunanistan ekibi AEK'ya transfer oldu.

Anthony Martial'in yeni takımı belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2024 - 09:17

Manchester United'ın 7 sezon formasını terleten Anthony Martial'ın yeni adresi belli oldu.

Fransız oyuncu, Yunan ekibi AEK ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerinde 403 maça çıkan Martial, 106 gol atarken 56 asist yaptı.


Etiketler: #Anthony Martial #AEK #manchester united

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