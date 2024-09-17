Anthony Martial'in yeni adresi belli oluyor!
Yunanistan Süper Ligi ekibi AEK'nin Manchester United ile yolları ayrılan 28 yaşındaki Fransız oyuncu Anthony Martial'i transfer edeceği iddia edildi.
Manchester United'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan Anthony Martial'in yeni durağı belli oluyor.
Relevo'da yer alan habere göre; AEK, Fransız oyuncu ile anlaşmaya vardı.
317 MAÇTA 137 GOLE KATKI
Son ayrıntıların görüşülmesinin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcu, Manchester United'da 317 maça çıktı ve 90 gol, 47 asist yaptı.
Etiketler: #Anthony Martial #AEK #transfer #manchester united
Spor Haberleri
- Galatasaray'dan resmi yanıt!
- Aston Villa, Young Boys deplasmanında!
- Juventus'un konuğu PSV Eindhoven!
- Bugün hangi maçlar var?
- Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK
- Ünal Aysal'dan flaş Fatih Terim açıklaması!
- Fransız yıldızın yeni adresi belli oluyor!
- Okan Buruk'tan oyuncularına uyarı: 'Derbi zamanı değil'
- Galatasaray'dan iddialara yanıt!
- Galatasaray'dan seçim iddialarına yanıt!
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin cinayetinde ilk kez duyacağınız iddialar!
- 'HÜDA PAR' sessizliği bozuldu
- 'Kızım biliyor, dayanamıyor...'
- Yapıcıoğlu'ndan Özel'e yanıt: ‘Süre 72 saat’
- Hasat sevinci yarıda kaldı :Tarlada kilosu 2 TL
- Naci Görür uyarmıştı: Deprem sonrası açıklama yaptı
- Tutuklanan kuzene 'terlik' sorusu
- Narin'in ağabeyi Diyarbakır Barosu’na başvurdu
- İşte en başarılı kadın belediye başkanları
- Başhekim doktora cinsel saldırıda bulundu