Anthony Martial'in yeni adresi belli oluyor!

Yunanistan Süper Ligi ekibi AEK'nin Manchester United ile yolları ayrılan 28 yaşındaki Fransız oyuncu Anthony Martial'i transfer edeceği iddia edildi.

Anthony Martial'in yeni adresi belli oluyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2024 - 10:46

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan Anthony Martial'in yeni durağı belli oluyor.

Relevo'da yer alan habere göre; AEK, Fransız oyuncu ile anlaşmaya vardı.

317 MAÇTA 137 GOLE KATKI

Son ayrıntıların görüşülmesinin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcu, Manchester United'da 317 maça çıktı ve 90 gol, 47 asist yaptı.


Etiketler: #Anthony Martial #AEK #transfer #manchester united

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