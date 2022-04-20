Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumu belli oldu

Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşılaştığı Kayserispor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme’nin sol arka adalesinde 1. derecede kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
20 Nisan 2022 Çarşamba, 17:02
Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumu belli oldu
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün oynadığımız Yukatel Kayserispor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Anthony Nwakaeme’nin bugün çekilen MR’ında sol hamstring kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."


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