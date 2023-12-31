NBA'de Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, deplasmanda kayıp!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda karşılaştığı Chicago Bulls'a 105-92 mağlup oldu.
NBA'de normal sezona 6 maçla devam edildi. Mavericks, deplasmanda Warriors'ı 10 sayı farkla yendi.
Maçı kazanan Mavericks'te Luka Doncic, 39 sayı, 10 asist ve 8 ribaunt kaydetti.
Warriors'ta Stephen Curry 25, Chris Paul ise 24 sayı atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.
FURKAN'DAN 2 SAYI
Chicago Bulls, konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 105-92 mağlup etti. 76ers'ta sakatlığı nedeniyle yıldız oyuncu Joel Embiid süre alamadı.
Bulls'ta DeMar DeRozan 24 sayı, Coby White ise 20 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı.
Philadelphia 76ers'ta ise Tyrese Maxey, 20 sayı kaydetmesine rağmen mağlubiyeti önleyemedi.
76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 2 dakika 17 saniye süre aldığı maçta 2 sayılık katkı verdi.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Utah Jazz-Miami Heat: 117-109
Detroit Pistons-Toronto Raptors: 129-127
Indiana Pacers-New York Knicks: 140-126
Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 105-92
Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 108-106
Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 122-132
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