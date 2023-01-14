Antonio Cassano'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler: Aşık oldum
Dünyaca ünlü eski İtalyan yıldız Antonio Cassano, verdiği röportajda Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun genç yıldızı Arda Güler hakkında övgüler yağdırdı.
Eski İtalyan futbolcu Antonio Cassano, vermiş olduğu röportajda Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için dikkat çeken sözler kullandı.
Antonio Cassano
"ONA AŞIK OLDUM"
İtalyan yıldız forvet Cassano, Güler için, "Gerçek ve olağanüstü yetenek. Youtube'da videolarını izlemenizi tavsiye ediyorum. O bir fenomen, ona aşık oldum. Sizi çıldırtıyor, bu tip oyuncu için stadyuma gidiyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Arda Güler
Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 karşılaşmada görev yaptı. Genç yıldız bu maçlarda 3 gol atarken 1 asistle oynadı. Ayrıca Arda bu sezon ilk kez A Milli Takım'a yükselme başarısı gösterdi.
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