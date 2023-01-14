Antonio Cassano'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler: Aşık oldum

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 11:14

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 11:14

Eski İtalyan futbolcu Antonio Cassano, vermiş olduğu röportajda Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için dikkat çeken sözler kullandı.

Antonio Cassano



"ONA AŞIK OLDUM"

İtalyan yıldız forvet Cassano, Güler için, "Gerçek ve olağanüstü yetenek. Youtube'da videolarını izlemenizi tavsiye ediyorum. O bir fenomen, ona aşık oldum. Sizi çıldırtıyor, bu tip oyuncu için stadyuma gidiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Arda Güler

Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 karşılaşmada görev yaptı. Genç yıldız bu maçlarda 3 gol atarken 1 asistle oynadı. Ayrıca Arda bu sezon ilk kez A Milli Takım'a yükselme başarısı gösterdi.