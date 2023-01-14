Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Ligin 19. haftasında Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
14 Ocak Cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Başakşehir maçını beIN Sports 1 canlı yayımlayacak.
Geçen hafta Corendon Alanyaspor deplasmanından 5-0'lık mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor.
Trabzonspor'da sakatlıkları süren Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ile kart cezalısı Vitor Hugo forma giyemeyecek. Bruno Peres ise kadroda yer alabilecek.
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