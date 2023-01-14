Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 09:02

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 09:02

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Arabam.com Konyaspor'a konuk olacak.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

14 Ocak Cumartesi günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 29 puanla 5. sırada yer alıyor.

Ligde yaptığı 17 mücadelenin 6'sını kazanan, 9'unda berabere kalan ve 2'sinden mağlup ayrılan Konyaspor ise haftaya 27 puanla 7. basamakta girdi.