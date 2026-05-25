Antonio Conte'den flaş hareket: Basın toplantısında başkanla tartıştı

Napoli'de Antonio Conte dönemi sona erdi. 56 yaşındaki İtalyan teknik adamın basın toplantısında başkan Aurelio De Laurentiis ile tartıştığı anlar ise ülke gündemine oturdu.

Conte, De Laurentiis'in "Sakatlıklar olmasaydı ligi tekrar rahat bir şekilde kazanırdık" şeklindeki sözlerine "Kesinlikle hayır" diyerek tepki gösterdi.

Sözlerinin arkasında durmaya çalışan başkan, "Hadi ama, söylüyorum sana!" şeklinde cevap verdi.

Conte ise başkana "Size kesinlikle katılmıyorum. Inter'in hakkını teslim etmek gerekir. Onlar büyük bir takım. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi finaline çıktılar ve bu sezon kadrolarını daha da güçlendirdiler. Şampiyonluğu hak ederek kazandılar" ifadelerini kullandı.

İkilinin atışması devam ederken De Laurentiis, Conte'nin Inter övgüsüne "Inter o kadar harika bir takım ki Avrupa'da geçen sezondan daha kötü performans gösterdi" yanıtını verdi.

Conte ise başkanın bu çıkışına "Eh, bizden daha iyi yaptılar. Bizden daha ileriye gittiler" kontrasıyla cevap verdi. De Laurentiis ise "Tabii, ama o başka bir şey" şeklinde konuştu.

Antonio Conte söz konusu atışmayı "Üzgünüm ama bu şeylere sığınmayı sevmiyorum. Başkalarının zaferlerini kabul etmeli ve saygı göstermeliyiz. Saygı istiyorsak onu vermeliyiz. Inter ligi kazanmayı hak etti, sakatlıklar olsun ya da olmasın" sözleriyle noktaladı.