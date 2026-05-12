Napoli'ye Şampiyonlar Ligi yolunda Bologna çelmesi!

12.05.2026 09:35:00
Cumhuriyet Spor
İtalya Serie A'nın 36. hafta kapanış mücadelesinde Napoli ve Bologna karşılaştı. Konuk Bologna, karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Maçı kazanması halinde Şampiyonlar Ligi biletini garantileyecek Napoli, Bologna'ya karşı evinde tatsız bir sonuç aldı.

BOLOGNA 2-0 ÖNE GEÇTİ

Serie A 36. hafta mücadelesinde ikinci Napoli ve Bologna kozlarını paylaştı. Maça hızlı başlayan Bologna, 34. dakikada skoru 2-0'a getirdi; Di Lorenzo'nun 45+2'de attığı gol ise ilk yarının skorunu belirledi.

JONATHAN ROWE UZATMALARDA SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi Napoli, 48. dakikada Alisson Santos'un golüyle skoru eşitledi ve maç uzun süre bu skorla devam etti. Son dönemde gösterdiği performansla dikkat çeken Jonathan Rowe, 90+1'de yine sahneye çıktı ve Bologna'ya üç puanı getiren isim oldu.

NAPOLI RAHATLAYAMADI

Evinde aldığı 3-2'lik mağlubiyetle 70 puanda kalan Napoli, Şampiyonlar Ligi biletini garantileme fırsatını tepti. Serie A'nın son iki haftasında sırasıyla Pisa ve Udinese'yle karşılaşacak Güney temsilcisi, Bologna'ya takılmasına rağmen ilk 4 yarışında hala avantajlı konumda.

