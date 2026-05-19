Napoli'nin istediği bonservis belli oldu: Beşiktaş'tan transferde Anguissa hamlesi

Trendyol Süper Lig'de sezonu 4. bitiren Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Siyah beyazlılar teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırsa da transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

BEŞİKTAŞ'TAN ANGUISSA İÇİN 15 MİLYON EURO

Napoli'nin yerel gazetesi Il Mattino, Beşiktaş'ın Napoli orta saha oyuncusu Andre Zambo Aguissa için devreye girdiğini ve 15 milyon Euro'luk resmi teklif yaptığını yazdı. İtalyan devi ayrılığa sıcak baksa da Beşiktaş'tan teklifi güncellemesini istedi.

NAPOLI, 20 MİLYON İSTİYOR

Napoli, 2027'de sözleşmesi sona erecek 30 yaşındaki futbolcu için 20 milyon Euro istiyor. Haberde Beşiktaş'ın Anguissa'ya cömert bir maaş teklif ettiği, tecrübeli oyuncunun transfere sıcak baktığı belirtildi.

Zambo Anguissa bu sezon Napoli'de 22 maçta forma giydi ve 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Anguissa sakatlık nedeniyle 24, teknik direktör tercihi nedeniyle 3 olmak üzere toplamda 27 maçta forma giyemedi.