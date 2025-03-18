Manchester United'ın yıldızı ayrılığı açıkladı: 'Gideceğimi anladım'

Manchester United'ın Danimarkalı yıldızı Christian Eriksen, ülkesinde televizyon kanalında sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı.

Manchester United'ın yıldızı ayrılığı açıkladı: 'Gideceğimi anladım'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.03.2025 - 22:32

Christian Eriksen, Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

Manchester United yönetimi, 2022'de transfer edilen Christian Eriksen ile sözleşme uzatmayı düşünmüyor. İngiliz devi, Eriksen ile yollarını ayıracak.

TV 2 Sport'a konuşan Eriksen, "Gelecek hakkında çok fazla düşünmedim. Kafamda yeni deneyimlere hazırım. Ne olacağına henüz karar vermedim" dedi.

Eriksen ayrılma nedenini şu sözlerle açıkladı: 

"Şu ana kadar bana sözleşme için gelen olmadı. Sezon sonu sözleşmem bitiyor. Kimse konuşmadığı için gideceğimi anladım."

Manchester United'da 99 maça çıkan Eriksen, 7 gol atarken 17 asist yaptı.


Etiketler: #Christian Eriksen #manchester united #ayrılma

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