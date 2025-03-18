Manchester United'ın yıldızı ayrılığı açıkladı: 'Gideceğimi anladım'
Manchester United'ın Danimarkalı yıldızı Christian Eriksen, ülkesinde televizyon kanalında sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı.
Christian Eriksen, Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanıyor.
Manchester United yönetimi, 2022'de transfer edilen Christian Eriksen ile sözleşme uzatmayı düşünmüyor. İngiliz devi, Eriksen ile yollarını ayıracak.
TV 2 Sport'a konuşan Eriksen, "Gelecek hakkında çok fazla düşünmedim. Kafamda yeni deneyimlere hazırım. Ne olacağına henüz karar vermedim" dedi.
Eriksen ayrılma nedenini şu sözlerle açıkladı:
"Şu ana kadar bana sözleşme için gelen olmadı. Sezon sonu sözleşmem bitiyor. Kimse konuşmadığı için gideceğimi anladım."
Manchester United'da 99 maça çıkan Eriksen, 7 gol atarken 17 asist yaptı.
Etiketler: #Christian Eriksen #manchester united #ayrılma
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