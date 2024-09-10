Antrenmanda sakatlık yaşamıştı: Ferdi Kadıoğlu ilk maçına hazırlanıyor!

Brighton'a transferinin ardından antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu iyileştiği açıkladı.

Antrenmanda sakatlık yaşamıştı: Ferdi Kadıoğlu ilk maçına hazırlanıyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2024 - 21:07

Ferdi Kadıoğlu bu yaz Fenerbahçe'den, Premier Lig ekibi Brighton'a transfer oldu.

Milli futbolcunun antrenman sırasında uyluğu yaralandı. Sakatlık nedeniyle milli takıma katılamayan 24 yaşındaki futbolcunun son durumu sevindirdi.

The Athletic'in haberine göre sakatlığını atlayan Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın Ipswich ile oynayağı maçın kadrosuna girebilecek.

The Athletic'e konuşan mlli futbolcu, "Takımla birlikte 2 gündür antrenmana çıkıyorum. Ipswich maçının kadrosunda olmayı umut ediyorum" dedi.


Etiketler: #ferdi kadıoğlu #brighton #sakatlık

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