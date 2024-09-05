Brighton'a transfer olmuştu: Serdar Dursun'dan Ferdi Kadıoğlu itirafı!

Yayınlanma: 05.09.2024 - 11:35

Güncelleme: 05.09.2024 - 11:35

Fenerbahçe'den ayrılan ve kariyerine Alanyaspor'da devam eden Serdar Dursun, Fanatik'e konuştu ve çarpıcı açıklamaların altına imza attı.

Serdar Dursun'un açıklamaları şu şekilde:

"Almanya'da doğdum, büyüdüm. Uzun dönem orada yaşadım. Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Türkiye maceramda ise beni en çok geliştiren, süre veren isim İsmail Kartal. Onun sayesinde adımı Türkiye'ye duyurdum."

"FERDİ KADIOĞLU İÇİN BENİ ARADI"

"Sezonun son maçıydı, İstanbulspor maçını oynadık. Sonrasında da Ferdi Kadıoğlu ve birkaç arkadaşımızla vakit geçiriyoduk, sabahladık. Ben de namazlarımı kılmaya çalışan bir insanım. Bizde sabahlayınca 'Hadi namaza gidelim' dedim. Biz giderken 3 tane genç gördük onlara 'Sizi namaza götüreyim' dedim. Onlar da geldi. Abdest almayı, namaz kılmayı bilmiyorlarmış, öğrettim. Gençlerden biri o anları çekmiş, bilmiyorum. Sonrasında viral oldu."

"Ferdi de benim gibi Vitor Perreira dönemine kadar az süre alan bir isim, oynatmamışlardı. Ama sonra 2021'de bir başladı, çok iyi bir performans gösterdi. Kendini çok geliştirdi. Brighton'a gitmeden önce eşimle 'Hangi takıma gider?' diye liste yapmıştı, ben Brighton demiştim. Sonrasın Brighton'ın teknik direktörü Fabian Hürzeler aradı beni, bilgi aldı Haziran ayında. Ondan sonra ben de Ferdi'yi aradım. O da bana 'evet beni istiyorlar' dedi."

"ALİ KOÇ ARADI, İKNA ETTİ"

"Almanya'da sezonu gol kralı olarak bitirdikten sonra Union Berlin'e imzaya gidiyorduk. Biz havalimanındayken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç aradı. İkna etti. Ali Koç çok iyi bir Fenerbahçeli, Fenerbahçe için her şeyi yapabilir öyle bir insan. Transfer sonrası bir süre gizli kalmasını istedi benden, ben de kabul ettim. Onun da ilk transferiydi. O yüzden aramız çok özeldir onunla."

"Hiç beklemiyordum ayrılmayı. Seçimi bekliyorduk, seçimden sonrada Mario Branco ile bir temasımız oldu. Bana 'Ali Koç, Mourinho ve biz de seni istiyoruz. Sana bir teklif yollayacağız.' Ardından bana bir teklif yolladılar, revize edilmesini istedim. Sonrasında epey bekledim ve o sırada forvet bölgesinde başka bir seçenek oldu. Eğer başta 'Serdar seni düşünmüyoruz' deselerdi ama önce isteyip sonra da bekletmek... Açıkçası üzüldüm dürüst olmak gerekirse"

"BEŞİKTAŞ BENİ İSTEDİ"



"Fenerbahçe'de yeterince süre aldığımı düşünmüyorum. İsmail Kartal döneminden sonra çok oynadım aslında. Bir de Fenerbahçe'de Semih Şentürk'ten sonra golcü yok, çıkmıyor. Ama o dönem İsmail Kartal kalsa ben o dönem 20 gol atardım. Ne yazık ki Jorge Jesus geldi. O geldikten sonra 5.forvet oldum. İstenen Serdar'ı da gösteremedim."

"Karagümrük'e gittiğim dönem Beşiktaş istedi. Bonservis olayları vardı. Tekrar başka büyük bir camiya gidilir mi? Fenerbahçe izin ver mi? Karagümrük'te daha fazla mı süre alırsın? Milli Takıma daha rahat nasıl gidersin? gibi sorular gitmememin nedeniydi."

ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

"Arda Güler'in ilk 11'de, ilk oynayacağı maç Hatayspor maçıydı. Ondan öncede çok heyecanlıydı. Sakin olmasını, uyusumasını söyledim bir gece önce, uyumamış. Arda Güler çok çalışkan ve özgüvenli bir oyuncu. İsmail Kartal da frikik için sol ayaklı Arda'yı, sağ ayaklı beni yazdı. Arda da frikik olunca 'Ben kullanayım' dedi ama ben kullandım."

"Benim için biraz garip oldu. Çünkü ben ilk defa bir takımda ilk 20 günü takımdan ayrı geçirdim. Hazırlık dönemi geçirmedim. İlk 7-8 gün benim için inanılmaz zordu. Özel hoca tuttum ama takımla çalışmak başka tabii. Fatih Tekke'nin farklı bir stili var ona da alışmam lazımdı. Benim için zordu ilk süreçler."

"KEŞKE GELMESEYDİ"

"Jesus Türkiye’ye niye geldi? Keşke bu ülkeye gelmeseydi. O gelmeseydi benin hayatım farklı olacaktı. İkinci dönem o 20 golü rahatlıkla atardım. Milli Takımda oynardım. Ama ne yazık ki kendi tercihlerimle de hatalar yaptım. Şimdi hedefim yeniden Milli Takımda bulunmak. Ben kendime iyi bakıyorum. Hedefim Dünya Kupası’nda takımda olmak."