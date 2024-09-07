Vincenzo Montella'dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması: 'Eksikliğini hissettik ama...'

Yayınlanma: 07.09.2024 - 09:28

Güncelleme: 07.09.2024 - 09:28

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grubunda Cardif City Stadı’ında Galler ile 0-0 berabere kaldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından maçı değerlendirdi.

Vincenzo Montella açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Zorlanacağımız bir maç olacağını biliyorduk. Rakip topa sahip olurken organizyasonlarda sıkıntı çektik. 10 kişi kaldığımızda organizasyon ve duruş olarak daha çok beğendim takımı. Daha fazlasını da beklemiyordum açıkçası. 7 Temmuz'da turnuvayı bitirdikten sonra futbolcularımızın birçoğunun tatil yapmak fırsatı olmadı ve yorgunluklar mevcut. Çalışmaya devam edeceğiz ve hedeflerimize istediğimiz şekilde devam etmek istiyoruz."

"HAKAN ÇALHANOĞLU FARKI"

"Hakan Çalhanoğlu sahaya girdikten sonra farkı görebildik. Hem defans yapmada çok iyi hem de oynatmada, top tutmada çok fazla üstün bir futbolcu. Sadece bizler için değil, değer olarak Inter için de bunları yapıyor. İkinci yarı bunu net bir şekilde gördük."

"ARDA GÜLER BİR DARBEDEN DOLAYI ÇIKTI"

"İzlanda da güçlü bir rakip. O güne kadar herkesi değerlendireceğiz ve tabi ki onların reaksiyonlarına bakacağız. Arda Güler bir darbeden dolayı çıktı. Hakan Çalhanoğlu'nun durumunu da yarın değerlendireceğiz. Çünkü nasıl bir reaksiyon vereceğini bugun biliyorduk, 90 dakika oynayamayacaktı. O yüzden riske girmedik."

"EMİRHAN TOPÇU'YA BU MAÇLIK BEKTE İHTİYACIMIZ VARDI"

"Sol bek pozisyonunda sakatlıklarda dolayı eksiğimiz var. Biliyorsunuz Eren Elmalı da sakat ama Emirhan Topçu'nun stoper olduğunu biliyoruz ama son dakikalarda iki bekin de çok yorgun olduğunu da biliyorduk. Emirhan'ı sürekli tabi ki o bölgede göremeyeceğiz ama bu maçlık bu şekilde bir ihtiyacımız vardı."

"FERDİ'NİN EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİK"

"Ferdi çok iyi bir futbolcu, eksikliğini hissettik ama ben elimdeki oyuncularla işimi hallederim. Emirhan'ın stoper olduğunu biliyoruz ama onu da bu maçta değerlendirme fırsatımız oldu..."