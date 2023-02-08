Antrenör İbrahim Halil Ölmez hayatını kaybetti

TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor, antrenör İbrahim Halil Ölmez'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 12:37
Antrenör İbrahim Halil Ölmez hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sebebiyle spor camiasından kötü haberler gelmeye devam ediyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından İskenderunspor, antrenör İbrahim Halil Ölmez'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada yaşanan deprem felaketi sonrasında yoğun bakıma kaldırılan İbrahim Halil Ölmez'in yaşam mücadelesini kaybettiği duyuruldu.


İbrahim Halil Ölmez İskenderunspor kahramanmaraş deprem

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