Antrenör İbrahim Halil Ölmez hayatını kaybetti
TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor, antrenör İbrahim Halil Ölmez'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sebebiyle spor camiasından kötü haberler gelmeye devam ediyor.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından İskenderunspor, antrenör İbrahim Halil Ölmez'in hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada yaşanan deprem felaketi sonrasında yoğun bakıma kaldırılan İbrahim Halil Ölmez'in yaşam mücadelesini kaybettiği duyuruldu.
BAŞIMIZ SAĞ OLSUN pic.twitter.com/KsMsgI9RZm— İskenderunspor (@iskenderunspor_) February 8, 2023
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