Cumhuriyet deprem bölgesinden bildiriyor: Felaketin 3. gününde İskenderun'da mucize kurtuluş

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı... 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürerken; deprem bölgesinde olan Cumhuriyet muhabirleri bir mucize kurtuluşa daha şahit oldu. İskenderun'da genç bir erkek, enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 12:29
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Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki büyük deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ülke genelinde milli yas ilan edilirken, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Cumhuriyet muhabirleri de bölgenin nabzını tutmaya devam ediyor. Son olarak yürekleri ısıtan bir haber de İskenderun’dan geldi.

MERDİVEN BOŞLUĞUNA SIKIŞMIŞTI

Felaketin 3. gününde, Hatay’ın İskenderun ilçesi, Numune Mahallesi’ndeki bir apartmanda merdiven boşluğunda sıkışan Mahmut isimli bir genç, enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Gencin sağlık durumunun iyi olduğu ve bilincinin açık olduğu öğrenilirken; o anlar kameralara da saniye saniye yansıdı.


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