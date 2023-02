ABD'li uzay şirketi depremin uydu görüntülerini yayımladı

Dünyanın pek çok yerinden yardım ve destekler gelirken, ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi olan Maxar vahim görüntüleri paylaştı. İki deprem sonrasında bölgede yaşanan yıkımı gözler önüne seren uydu görüntüleri, Twitter üzerinden binlerce kişiye ulaştı.

Yaşanan depremler 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde ve Kahramanmaraş merkezli gerçekleşmişti. Hatay, Malatya Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis de etkilenen kentler arasında yer alıyor. Günlerdir süren kurtarma çalışmalarına eklenen binlerce gönüllü insan da hummalı bir çaba gösteriyor.

Bölgede 13 milyonun üzerinde insanı etkileyen bu deprem felaketi sebebiyle 3 aylık olağanüstü ilan edildi.

Maxar'ın Twitter üzerinden paylaştığı görüntülerde depremden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinin 4 Ekim 2022 tarihindeki görüntüsü ve 7 Şubat 2023 tarihindeki görüntüleri karşılaştırıldı:

We will be activating our Open Data Program (https://t.co/KG4Ln7Gvck) for the powerful #earthquakes in #Turkey and #Syria. Please stay tuned for that notification. Seen here is another before (Oct 4, 2022) and after (Feb 7, 2023) view of #Islahiye, Turkey and the destruction. pic.twitter.com/jd8KakGRgb