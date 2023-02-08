ABD'li uzay şirketi depremin uydu görüntülerini yayımladı

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremlerin etkileri sürerken, ABD'li bir uzay şirketi uydu görüntüleri yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 12:27
ABD'li uzay şirketi depremin uydu görüntülerini yayımladı
Abone Ol google-news

Dünyanın pek çok yerinden yardım ve destekler gelirken, ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi olan Maxar vahim görüntüleri paylaştı. İki deprem sonrasında bölgede yaşanan yıkımı gözler önüne seren uydu görüntüleri, Twitter üzerinden binlerce kişiye ulaştı. 

YIKIMI GÖZLER ÖNÜNE SEREN UYDU GÖRÜNTÜLERİ

Yaşanan depremler 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde ve Kahramanmaraş merkezli gerçekleşmişti. Hatay, Malatya Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis de etkilenen kentler arasında yer alıyor. Günlerdir süren kurtarma çalışmalarına eklenen binlerce gönüllü insan da hummalı bir çaba gösteriyor. 

Bölgede 13 milyonun üzerinde insanı etkileyen bu deprem felaketi sebebiyle 3 aylık olağanüstü ilan edildi.

Maxar'ın Twitter üzerinden paylaştığı görüntülerde depremden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinin 4 Ekim 2022 tarihindeki görüntüsü ve 7 Şubat 2023 tarihindeki görüntüleri karşılaştırıldı:

 Maxar deprem hakkında daha fazla paylaşım yapacağını duyurdu. 


kahramanmaraş Kahramanmaraş depremi 6 Şubat depremi AFAD son depremler deprem acil depremler depremin uydu görüntüleri

İlgili Haberler

Sahte AFAD sitesine dikkat! Yardım etmek isteyenlerin kart bilgilerini topladılar

Sahte AFAD sitesine dikkat! Yardım etmek isteyenlerin kart bilgilerini topladılar
AFAD Acil Çağrı mobil uygulaması iPhone 6 ve 5’lerde çalışmıyor!

AFAD Acil Çağrı mobil uygulaması iPhone 6 ve 5’lerde çalışmıyor!
AFAD Acil Çağrı mobil uygulaması nasıl kullanılır?

AFAD Acil Çağrı mobil uygulaması nasıl kullanılır?

En Çok Okunan Haberler