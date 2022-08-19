Antwerp - Başakşehir maçına Avusturyalı hakem
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Royal Antwerp ile oynayacağı play-off turu rövanş maçında, Avusturyalı hakem Manuel Schuettengruber düdük çalacak.
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Royal Antwerp ile 25 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı play-off turu rövanş maçında, Avusturyalı hakem Manuel Schuettengruber görev alacak.
UEFA'da yer alan açıklamaya göre Bosuil Stadı'nda TSİ 21.45'de başlayacak müsabakada Schuettengruber'in yardımcılıklarını Roland Brandner ve Robert Steinacher yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Rene Eisner üstlenecek.
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