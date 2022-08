Göztepe’nin Sport Republic'e devir işlemi tamamlandı

İngiltere Premier Lig ekibi Southampton’ın da sahibi olan Sport Republic ile Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe arasındaki devir teslim anlaşması imzalandı.

Bu satın almayla Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı olan Sport Republic’in kurucu ortağı Rasmus Ankersen, Göztepe’nin yüzde 70’ini alarak kulübün kontrolünü eline aldı ve başkan oldu.

İmzalar atıldı. Sport Republic ve Göztepe artık birlikte.



It is official. Sport Republic and Göztepe are now together.#Göztepe pic.twitter.com/5PS8JeZddo