Göztepe’nin Sport Republic'e devir işlemi tamamlandı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, devir görüşmelerinin tamamlandığını ve Sport Republic ile imzaların atıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2022 Cuma, 15:09
Göztepe’nin Sport Republic'e devir işlemi tamamlandı
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İngiltere Premier Lig ekibi Southampton’ın da sahibi olan Sport Republic ile Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe arasındaki devir teslim anlaşması imzalandı.

Bu satın almayla Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı olan Sport Republic’in kurucu ortağı Rasmus Ankersen, Göztepe’nin yüzde 70’ini alarak kulübün kontrolünü eline aldı ve başkan oldu.


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