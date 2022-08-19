Göztepe’nin Sport Republic'e devir işlemi tamamlandı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, devir görüşmelerinin tamamlandığını ve Sport Republic ile imzaların atıldığını duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekibi Southampton’ın da sahibi olan Sport Republic ile Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe arasındaki devir teslim anlaşması imzalandı.
Bu satın almayla Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı olan Sport Republic’in kurucu ortağı Rasmus Ankersen, Göztepe’nin yüzde 70’ini alarak kulübün kontrolünü eline aldı ve başkan oldu.
İmzalar atıldı. Sport Republic ve Göztepe artık birlikte.— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 19, 2022
It is official. Sport Republic and Göztepe are now together.#Göztepe pic.twitter.com/5PS8JeZddo
Video Haberler
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
- California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü
- O anlar saniye saniye kamerada
- Taksimetreyi açmadı; Turistten 200 lira istedi
- O anlar saniye saniye kamerada
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Azerbaycan’da farklı noktalarda orman yangını
- Ümraniye'de bir garip olay
En Çok Okunan Haberler
-
- Diyanet, ‘tayt’ ve ‘pantolon’a taktı
- 'Yalan konuşuyorsun; yalancı' diye bağırdı
- Bir eve bavulun içinde çocuk cesedi gönderildi!
- 'Devre dışı bırakacak bir sistem üzerinde çalışılıyor'
- AKP’li vekilin boşanmak istediği eşinden açıklama
- Fatih Tezcan cezaevine girdi
- Pasaporta rekor zam yolda
- Peker'den yeni görüntü
- 'Artık bu adama bedel ödetmeli...'
- 'Onun için mi hakimleri değiştirdin?'