Antwerp - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, bugün Belçika'nın Antwerp takımına konuk olacak. Antwerp - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Medipol Başakşehir, Antwerp ile karşılaşacak.
ANTWERP - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
25 Ağustos Perşembe günü (bu akşam) Bosuil Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak mücadeleyi Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Manuel Schuettengruber yönetecek.
ANTWERP - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, TRT 1'den naklen yayımlanacak.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma 1-1 sona erdi. Galip gelen takımın tur atlayacağı rövanş mücadelesinde beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.
Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkını elde edecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup kura çekimi, 26 Ağustos Cuma günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Turuncu-lacivertli ekipte, UEFA listesinde yer almayan Nacer Chadli ve Enzo Crivelli bu mücadelede de forma giyemeyecek.
Antwerp'te ise kart cezalısı Pieter Gerkens bu karşılaşmada takımındaki yerini alamayacak. Cezası biten forvet oyuncusu Vincent Janssen ise teknik direktör Van Bommel'in şans vermesi halinde bu karşılaşmada forma giyebilecek.
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