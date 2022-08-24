Sivasspor'dan yeni transferler için imza töreni

Otyakmaz, "Geçtiğimiz sezonun ardından 9 futbolcumuz ile yollarımızı ayırdık. Hepsine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Aramızdan ayrılan bu futbolcuların yerini doldurmak için teknik direktörümüz Rıza Çalımbay'ın verdiği liste doğrultusunda çalışmalarımızı başlattık ve şu ana kadar da 7 önemli ismi kadromuza dahil ettik. Yaptığımız bu transferler ile geçtiğimiz sezon yaklaşık 31 olan yaş ortalamamızı da 28'e düşürdük. Son maçlarda görev almaya başlayan bu sporcularımızın ortaya koyduğu performans bizleri mutlu etti. Mevcut kadromuzda bulunan sporcularımızla birlikte ilerleyen haftalarda daha uyum sağladıklarında takımımızı puan durumunda yukarı çıkartacaklarına ve Avrupa'da da ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine olan inancımız sonsuz. Yeni transferimize aramıza hoş geldiniz diyor, sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diliyorum" dedi.