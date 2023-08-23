Antwerp'ten tek gollü galibiyet
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Royal Antwerp, sahasında AEK Atina'yı 1-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Royal Antwerp, sahasında AEK Atina ile karşı karşıya geldi. Bosuil Stadyumu'ndaki maçı Antwerp tek golle kazandı.
Karşılaşmada Belçika ekibine galibiyeti getiren golü 16. dakikada Vincent Janssen attı.
Antwerp'te Jelle Bataille, 50. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 30 Ağustos Çarşamba Yunanistan'da oynanacak.
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