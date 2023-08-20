Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb'i geçen AEK play-off turuna yükseldi
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Dinamo Zagreb ile 2-2 berabere kalan AEK, play-off'lara kaldı.
Avrupa futbolunun bir numaralı turnuvasının 3. eleme turu, Yunanistan ekibi AEK'in Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i ağırladığı rövanş maçıyla tamamlandı.
İlk maçı 2-1 kazanan AEK, Dinamo Zagreb ile uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-2 berabere kalarak play-off turuna yükseldi. Dinamo Zagreb'in gollerini, 45+2. dakikada Josip Sutalo ve 65. dakikada Robert Ljubicic kaydetti. AEK'in gollerini ise 90+2. dakikada Sergio Araujo ve 90+10. dakikada Domagoj Vida attı.
AEK, play-off turunda Belçika'nın Antwerp takımıyla eşleşti. AEK ile Antwerp arasındaki play-off turu maçları, 22 ve 30 Ağustos'ta oynanacak.
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