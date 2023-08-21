Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu yarın başlayacak.

AA
Yayınlanma: 21.08.2023 - 10:27
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu başlıyor
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu ilk maçları, yarın ve 23 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, çarşamba günü Norveç'in Molde takımına konuk olacak.

Tamamı (TSİ) 22.00'de oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

Royal Antwerp (Belçika) - AEK (Yunanistan)

Rakow (Polonya) - Kopenhag (Danimarka)

Rangers (İskoçya) - PSV Eindhoven (Hollanda)

23 Ağustos Çarşamba:

Maccabi Haifa (İsrail) - Young Boys (İsviçre)

Molde (Norveç) - Galatasaray

Braga (Portekiz) - Panathinaikos (Yunanistan)


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