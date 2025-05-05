Aprilia Sky Adventure’da bir ilke imza attı

Yayınlanma: 05.05.2025 - 12:52

Güncelleme: 05.05.2025 - 12:52

1920’li yıllardan beri yapılan, dünyada önemli bir kültürü olan ve “Turist Kupası” olarak adlandırılan bireysel motosiklet kullanıcılarının katıldığı yarışlar, Türkiye’de Sky Adventure adıyla bu yıl ikinci kez düzenlendi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen bireysel Enduro ve Adventure motosiklet kullanıcıları, Toros Dağları’nın eteklerinde, doğal parkurlar eşliğinde bir araya gelerek zorlu arazi koşulları, navigasyon destekli sürüşler, kamp atmosferi ve sosyal aktivitelerle üç gün boyunca doğa ile iç içe, yüksek tempolu bir deneyim yaşadılar.

70 motorun yer aldığı Sky Adventure’a, 12 Aprilia kullanıcısı, çift silindilirli 600 cc’lik Aprilia Tuareg 660 modeliyle katılarak en geniş katılımı sağladılar. Hafifliği, gelişmiş elektronik donanımı ve off-road odaklı süspansiyon sistemiyle dikkat çeken Aprilia Tuareg 660, Sky Adventure rotalarının teknik ve zorlu etaplarında dayanıklılık ve performansıyla bir kez daha öne çıktı.

APRİLİA'N VARSA SEN GERÇEK BİR YARIŞÇISIN

Aprilia, bu yıl Sky Adventure’da yarışçılarına benzersiz bir deneyim sundu. Padok’ta kurduğu pit stop alanında, kullanıcılarına özel servis hizmeti ile teknik destek ve yedek parça imkânı sağladı. Böylece yarışçılar, profesyonel bir yarış atmosferini birebir deneyimleyerek yarış süresince gerçek bir yarışçı hissini yaşadılar. Profesyonel destek ekibi sayesinde yarışçılar, olası teknik sorunlara anında çözüm bularak rotayı güvenle tamamlama fırsatı yakaladılar. Aprilia’nın Sky Adventure’daki bu yenilikçi katılımı, markanın sahadaki dayanıklılığını ve kullanıcı odaklı yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yarışla ilgili görüşlerini aktaran Doğan Trend Motosiklet Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Ilgaz, “Aprilia olarak, motosiklet tutkunlarını sıradanın ötesine taşımayı misyon ediniyoruz. Bizim için her motosiklet, yarış DNA’sı taşımalı. Sky Adventure, sadece bir etkinlik değil; bir tutku, bir yaşam tarzı ve yarış ruhunun doğayla buluştuğu bir platform. Aprilia da bu yarışçı ruhunu tasarladığı tüm motosikletlere yansıtarak; zorlu parkurlarda yarışçı performans sergileyen küresel macera motosikleti olan Tuareg modelini tasarladı. “Be a Racer” mottomuz, scooter’lardan adventure modellerimize kadar tüm ürün gamımıza işliyor. Çünkü Aprilia’nız varsa, siz bir yarışçısınız. Sky Adventure’ da bu ruhu sahada hissettirerek macera segmentindeki iddiamızı bir kez daha kanıtladık.” şeklinde konuştu.

Aprilia Hakkında: Aprilia, İtalya'nın performans ve yenilikle özdeşleşen motosiklet markalarından biridir. Yüksek performanslı motorları ve dinamik tasarımıyla, özellikle hız ve adrenalin tutkunlarının tercih ettiği bir markadır. MotoGP ve Superbike yarışlarındaki başarısıyla tanınan Aprilia, motor sporlarındaki köklü mirasını yol motosikletlerine taşır. Güçlü motor sesleri ve üstün yol tutuşuyla dikkat çeken bu motosikletler, hız tutkunlarına saf sürüş keyfi sunar. Aprilia, sadece performans odaklı değil, aynı zamanda tarz sahibi sürücülerin de tercihi olup, her yolculuğu unutulmaz bir deneyime dönüştürür.

Doğan Trend Hakkında: Bir Doğan Holding iştiraki olan Doğan Trend, Türkiye'nin önde gelen otomotiv ve mobilite şirketidir. Otomotiv, motosiklet ve deniz motorlarından oluşan marka portföyü ve ülke çapındaki yaygın yetkili satış ve servis teşkilatı ile yıllık toplamda 50.000 adedin üzerinde araç satışı gerçekleştirip 1 milyar doların üzerinde yıllık iş hacmine ulaşarak 2024 yılında Türkiye’nin en büyük firmalarının listelendiği Fortune 500 listesinde 102. sıraya yükselmiştir. Sürdürülebilir mobilite ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla, yenilikçi çözümler sunmaya devam eden Doğan Trend, otomotiv ve mobilite sektöründe teknolojik ve keyif veren markaları ile öncü bir rol üstlenmektedir.