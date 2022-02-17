Ara Gözbek, Los Angeles Lakers'ın son durumunu yorumladı

17 Şubat 2022 Perşembe, 15:29

NBA'de normal sezon karşılaşmaları, 18,19 ve 20 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan all-star hafta sonu etkinlikleri sebebiyle ara vermeye hazırlanırken takımların şu ana kadarki form durumları da gözden geçiriliyor.

Batı Konferansı ekiplerinden Los Angeles Lakers'ta yaşanan form düşüşü dikkat çekerken basketbol yorumcusu Ara Gözbek, takımın son durumunu Cumhuriyet.com.tr için kaleme aldı.

Ara Gözbek'in yazısının tamamı şu şekilde:

"Bugünün gençleri çok bilmez. Bir zamanlar evlerde televizyonlarımızın antenleri olurdu. Görüntüyü yakalayınca hafif karlı görüntüyü izlemeye razı olurduk. Daha net bir görüntüyü yakalamak adına anteni biraz daha hareket ettiren kişiye “tamam, bırak” derdik. Çünkü bazen olası bir kıpırdamada görüntüyü tamamen de kaybedebiliyorduk. Bu iş o dönemleri yaşamış insanlara bir şey öğretmiştir hayata dair; bir şeyi fazla kurcalamayacaksın.

NBA'de Los Angeles Lakers'ın durumunu özetleyen fotoğrafın içeriğindeki kompozisyon da tam olarak böyle aslında. Bir gecekonduya ikinci katı çıkmak başka bir şey veya evin bahçesini yeşillendirmek... Lakers'ın yaptığı ise binanın 4'üncü katına “Yerebatan Sarnıcı” yapmak gibi bir şey. Mühendislik olarak absürt. Daha doğrusu buna mühendislik dahi denemez.

Bireysel sporlarda takım sporlarına göre çok farklı dinamikler vardır elbette ama daha merkezi bir sistem içerir. Bir kişi etrafında yaşanır bütün senaryo ve şartlar. Takım sporları ise bazen bir bina inşa etmek gibidir. Bir patron lazım, bir mimar, bir mühendis, usta başları, doğru malzeme, vesaire diye devam eder bu liste. Hatta her şeyden önemlisi bir jeoloji mühendisi gerekmektedir. Çünkü o inşaatı doğru zemine yapıyor olmak bile aslında en temel dinamiktir.

Los Angeles Lakers'ın kadrosu veya takımı için “kadro mühendisliği hatası” mı dersiniz “çarpık kentleşme” mi çok fark etmez ama bu kadar gelişigüzel, monopoly oyun kartlarını alıp satma kadar basitçe yapılan bir işlemmiş gibi istikamet çiziliyor olması gerçekten belirli bir oranda hayret verici ve tam anlamıyla bir skandaldır.

Basketbol operasyonlarının başında Magic Johnson vardı ve Lonzo Ball draft'i ve bir sene sonra LeBron James'i Lakers'a getirdikten sonra 2018-2019 sezonunun ortasından görevinden ayrıldı. Daha doğrusu ayrılmak zorunda bırakıldı. Göreve Rob Pelinka getirildi. Rob Pelinka kimdir peki? Bunu bugün kimse konuşmuyor ama esasında Lakers organizasyonunda yapılmış en temel hatalarından biridir diyebiliriz. Rob Pelinka, Kobe Bryant'ın oyuncuyken menajeriydi. Hani şu zayıf, ekose ceketlerle tabiri caizse “ciks” giyinen adam. Bir oyuncu menajerinin marifeti nedir? Bir oyuncuyu pazarlayıp, bir takımdan başka bir takıma transfer etmek veya en basit tanımla bir oyuncunun tezgahtarıdır. NBA'de bir takımın genel menajerinin temel görevi nedir? Bir ürünü satmak ve pazarlamaktan ziyade daha çok bir “satın alma” sorumlusudur. Yani ihtiyaç duyulan bir oyuncuyu o organizasyona getirmek, kazandırmak.

2019'da bu konuda çeşitli yazılar yazdığımda ve gerek kendi yayınlarımda gerek katıldığım yayınlarda bu konuda bu tür görüşlerimi dile getirdiğimde bana “sen bu adama neden taktın” tarzında yaklaşımlar oluyordu. Bugün ise haklı çıktığımı bir kenara koyarsak en azından fikrimin arkasındayım.

NBA'de bir takımın genel menajeri o basketbol takımının aynı zamanda “basketbol aklı”dır. Koç'u bile o seçer ve o takımın başına getirir. Rob Pelinka'nın NBA'in en yarışmacı kültürü ve kazanma kültürü olan bir basketbol camiasının başına bir basketbol aklı olarak getirmek ne kadar sağlıklı stratejidir? Bu bir beyin cerrahını, başarılı bir beyin cerrahı olduğu için Fenerbahçe futbol takımının teknik direktörü yapmak gibi bir şeydir aslında.

Bugün oyuncu merkezli durumu değerlendirmek en kolayı;

• Russell Westbrook'un aklı bir karış havada

• Anthony Davis istikrarsız

• Carmelo Anthony bir var bir yok

• LeBron, eski LeBron değil

• Dwight Howard büyük takım oyuncusu değil

Bunları yazmak ve bunun etrafına yazı süslemek en kolayı olurdu. Bugün duayen adı altında birçok gazeteci bunun üzerinden yorum getiriyor konuya. Halbuki nasıl bazen tümevarım yapıyorsak bazen de tümdengelim yapıyor olmamız gerekiyor.

Bu söz konusu eleştirilen oyuncularla sanki basketbol dünyası yeni tanışmış gibi davranmak tamamen gerçekleri görmekten gelmektir ve bir bakıma örtbas etmektir. Bu saydığımız oyuncular Lakers forması giymeden önceki kariyerlerinin tamamında sanki hangi konularla eleştiriyorlardı. Anthony Davis sorumluluk alabilen bir oyuncu olsaydı New Orleans Pelicans da alırdı. Alamadığı için oradan kaçtı ve LeBron kanatları altına sığındı. Russell Westbrook ise formasını giyip de problem yaşamadığı takım mı var? Carmelo Anthony derseniz, bugüne kadar ne yapmış? Kaç kez basketbolu bırakmanın eşiğinden bile dönmüş bir oyuncudan medet ummak ise ne kadar rasyonel bugünün endüstriyel spor dünyasında.

Lakers yönetimi bu sezon başı bir şampiyonluk kadrosu kurduğunu düşünüyordu. Bugün gelinen noktaya baktığımızda Lakers'ın kendini playoff'lara atacağının bile garantisi. Çok büyük bir çıkış yapmazlarsa “play-in” oynayacaklar playoff'lar öncesi o zaman ne nasıl olur çok belli olmayacak. LeBron'un sezon sonu ayrılacağı gündemde yer alıyor. Lakers'ın bu sezon şampiyon olamadığı takdirde, ki zor görünüyor, LeBron önümüzdeki sezon nerede olacak? Basketbolu bırakmayacağı, en az 1 veya 2 sezon oynamak istediğini kendisi söylemişti zaten. Ama asıl burada hikayenin ana konusu LeBron'un ayrılışı değil. Asıl mesele; LeBron'un ayrılmasının ardından bu kadroda nasıl bir boşluk oluşturacaklar? Yani kısacası bu kadar oyuncudan ve kontrattan nasıl kurtulacaklar. Kağıt üstünde önemli isimler ve önemli kontratları var. Önümüzdeki yaz aylarında hepsini takasla bile göndermek istediğinizde muhtemelen karşılığında asla benzer değerde bir “asset” elde edemeyeceksiniz.

Lakers'ın bu sezon NBA haritasında rotasının nereye varacağı gerçekten büyük muamma. İki yıl önce bu takım pandemide şampiyon olmuştu. Şimdi kitabı orta sayfalarından itibaren okumaya başlayalım. Lakers 2020'de NBA Finali'ni Miami Heat ile oynadı. Şunu soralım kendimize; NBA Finali'ne varmayı başarmış Miami Heat, birkaç kaç parça ekleyerek şampiyonluk hedefi koymayı bilmiyor mu? Carmelo Anthony gibi, Russell Westbrook gibi, Dwight Howard gibi oyuncuları toplayıp kadrosunu şişirmeyi bilmiyor mu Heat yönetimi? “Sözde” şampiyonluk kadrosu kurmak bu kadar kolay değil mi? Ama orada basketbol aklının merkezinde Rob Pelinka yok. Orada Pat Riley var. Pat Riley ise Jimmy Butler ile yola devam etmeyi tercih etti. Etrafına doğru parçaları henüz eklemiş ya da tamamlamış diyemeyiz ama en azından takımı raydan çıkaran, yol haritasında yolunu kaybeden bir takıma dönüştürmedi.

NBA'de takas dönemi sona erdi. James Harden, Philadelphia 76ers'ın yolunu tuttu. Lakers'ın ise bir hamle yapması bekleniyordu bu dönemde ama herhangi bir oyuncu hareketi yaşanmadı. Bu LeBron'un takımdan ayrılabileceğinin ve Lakers'ın yeniden yapboz yapar gibi kadro yapılanmasına gidebileceğinin sinyali olabilir."