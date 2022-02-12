NBA'de Cavaliers yükselen formunu sürdürdü
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, deplasmanda Indiana Pacers'ı mağlup ederken milli basketbolcu Cedi Osman performansıyla göz doldurdu.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın kenardan gelerek 20 dakika süre aldığı ve 14 sayı, 2 asistle oynadığı maçta Cavaliers, Pacers'ı 120-113 mağlup etti.
Cavaliers, bu sonuçla üst üste 4, bu sezon ise 35. galibiyetini elde etti.
Cavaliers'ta Jarrett Allen 22 sayı, 14 ribauntla "double double" yaparken, Caris LeVert 22, Rajon Rondo 17 sayıyla oynadı.
Ev sahibi ekipte Tyrese Haliburton'ın 23 sayı, O'Shea Brissett'in de 18 sayı, 11 ribauntluk performansları mağlubiyete engel olamadı.
JOKIC'İN "TRIPLE DOUBLE"I NUGGETS'A YETMEDİ
Sahasında Denver Nuggets'ı 108-102 yenen Boston Celtics, galibiyet serisini 7 maça çıkardı.
Celtics'te Jayson Tatum 24 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Marcus Smart da 22 sayı, 7 asist, 5 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. Robert Williams 15 sayı, 16 ribauntla "double double" yaptı.
Nuggets'ta ise Nikola Jokic'in 23 sayı, 16 ribaunt, 11 asistlik "triple-double" performansı takımının galibiyetine yetmedi.
Gecenin diğer mücadelesinde Philadelphia 76ers, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 100-87 mağlup etti. 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 5 sayı, 1 ribaunt, 4 asistle galibiyete katkı sağladı.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 119-141
Philadelphia 76ers-Oklahoma City Thunder: 100-87
Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 113-120
Boston Celtics-Denver Nuggets: 108-102
Atlanta Hawks-San Antonio Spurs: 121-136
Chicago Bulls-Minnesota Timberwolves: 134-122
Utah Jazz-Orlando Magic: 114-99
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