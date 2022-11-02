Ara Gözbek yazdı: 'Günah keçisi: Steve Nash'

02 Kasım 2022 Çarşamba, 17:08

NBA ekibi Brooklyn Nets'te Steve Nash dönemi sona erdi. Spor yazarı Ara Gözbek, Nash ile Brooklyn Nets'in arasında yaşanan yol ayrımını kaleme aldı.

Gözbek'in yazısı şu şekilde:

"NBA'de Brooklyn Nets'de koç Steve Nash'in görevine son verildi. Bu herhangi bir kötü gidişte kovulan bir koç veya teknik direktör hikayesinden biraz daha farklı.

Amerikan suç filmlerinde ve kriminolojide şöyle bir hikaye gelişir; Bir cinayet işlenir. Olay yeri inceleme olay yerini sarı-siyah bantlarla çevirir. Cinayet masası dedektifi olay mahalline gelir ve soruşturmayı başlatır. Cinayet masası dedektifinin maktülün yakınlarına sorduğu ilk soru; “Bir düşmanı var mıydı?” İkinci sorusu ise; “Maktülün ölümünden menfaat sağlayacak herhangi biri var mı?” Ardından soruşturmaya diyelim ki 10 kişi dail edildi ve o 10 kişi sorguya alındı. Her sorgunun sonunda sorulan soru; “Şüphelendiğiniz biri var mı?” Eğer o 10 kişinin 9'u tek bir kişiyi hedef gösteriyorsa cinayet masası dedektifimiz katilin kimin olduğunu bulmuş olmasa da kimin katil olmadığını bulmuştur. 0, on kişinin hedef gösterdiği o bir kişi katil değil, ortak, organize, ağız birliğiyle seçilmiş bir kurbandır. Katil, ya o 9 kişiden biridir ya da başka biridir.

Brooklyn Nets'te koç Steve Nash'in oyuncular ve yöneticilerle birlikte kötü gidişin sorumlusu, günah keçisi olarak seçtiği bir hedeften başka bir şey değildir. Kalkıp Steve Nash'i çok büyük bir koç ilan edecek halimiz yok veya kötü gidişatla, başarısızlıkla hiç alakası olmadığını söyleyecek durumumuz da yok. Ama takımın yıldızları Kevin Durant ve Kyrie Irving, yıllardır yarattıkları beklentiyi karşılamamaları ve kafalarına göre takılmalarını görmezden gelemeyiz. Kevin Durant ve Kyrie Irving'in Steve Nash'in gönderilmesi ile ilgili yönetimle ortak bir çalışma içerisinde olduğu haberleri de hızla yayılmaya başlarken.

Bu bana yıllar önce Orlando Magic'te Dwight Howard ve koç Stan Van Gundy krizi hatırlatıyor. Tek fark; Brooklyn'de kartlar biraz daha kapalı oynanıyor. Orlando'da yaşanan kriz resmen, aleni bir şekilde basına ve kamuoyuna yansıtılmıştı. Muhtemelen o krizin ardından Dwight Howard'ın kariyerine ve imajına ne kadar zarar vermiş olması Brooklyn yıldızlarını daha temkinli hareket etmeye yöneltmiştir. Stan Van Gundy, bir New York Knicks maçı öncesinde basına Dwight Howard'ın kendisini göndermek adına yönetminle konuştuğunu açık açık dile getirmişti. Bu Stan Van Gundy'nin kariyerine zarar verdiği kadar Dwight Howard'ın kariyerinin gidişatına da farklı bir yön vermişti.

Brooklyn Nets, yıllardır kötü yönetiliyor. Yanlış kararlar veriyorlar ve üst üste daha fazla hata yapma konusunda tarih yazıyorlar denilebilir. Şimdi Boston Celtics'ta adı bir takımın kadın personeline taciz iddiasıyla gündeme gelmiş Ime Udoka ile anlaşacağı gündemde. Problem bu sorunlu yıldızları yönetebilecek ve hizaya sokabilecek bir koç arayışıysa bu Nets'in kötü seçimlr kariyerine yeni bir kilometretaşı daha ekleneceği anlamına geliyor. Gönderilen Steve Nash oldu, bakalım bu söz konusu takımın problemleri yeni süreçte çözülecek mi? O zaman Steve Nash bir günah keçisi olup olmadığı tescillenmiş olacak."