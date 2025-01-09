Yayınlanma: 09.01.2025 - 16:15

Güncelleme: 09.01.2025 - 16:15

Süper Lig'de 2. yarının başlamasıyla birlikte bir yandan da takımların kadrolarına yapacakları takviyeler araştırılıyor. Peki, Ara transfer dönemi başladı mı? Türkiye'de Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu. Buna göre; Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.