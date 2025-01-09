Ara transfer dönemi başladı mı? Türkiye'de Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Ara transfer döneminin başlamasını bekleyen on binlerce futbolsever, gözlerini Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 2024-2025 transfer ve tescil dönemi tarihine çevirdi. Peki, Ara transfer dönemi başladı mı? Türkiye'de Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Ara transfer dönemi başladı mı? Türkiye'de Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2025 - 16:15

Süper Lig'de 2. yarının başlamasıyla birlikte bir yandan da takımların kadrolarına yapacakları takviyeler araştırılıyor. Peki, Ara transfer dönemi başladı mı? Türkiye'de Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu. Buna göre; Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.


Etiketler: #Transfer dönemi #Ara transfer dönemi #transfer

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