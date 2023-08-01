Arabasında silah bulunan NBA oyuncusu tutuklandı

NBA'de Los Angeles Clippers forması giyen Amir Coffey, arabasında dolu bir silah bulundurması nedeniyle tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2023 - 09:35
Arabasında silah bulunan NBA oyuncusu tutuklandı
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Los Angeles Clippers forması giyen 26 yaşındaki basketbolcu Amir Coffey, pazar sabahı tutuklandı.

NTV Spor'un TMZ Sports'tan aktardığı habere göre, pazar sabahı saat 2 sıralarında Los Angeles’ta devriye gezen bir polis ekibi hız limitini aşan bir aracı durdurdu.

ATEŞLİ SİLAH BULUNDURMAKTAN TUTUKLANDI

Aracın yoğun bir şekilde uyuşturucu madde kokması üzerine araçta arama yapan ekipler içi dolu bir silah buldu. 

İddialara göre araçta yolcu olarak bulunan Coffey, silahın kendisine ait olduğunu kabul etmesinin ardından ateşli silah bulundurmaktan tutuklandı. 


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