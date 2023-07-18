Cleveland Cavaliers NBA Yaz Ligi'nde şampiyon oldu
Cleveland Cavaliers, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeni sezon öncesi oynanan NBA Yaz Ligi finalinde Houston Rockets'ı 99-78 mağlup ederek şampiyon oldu.
Cleveland Cavaliers, Houston Rockets'ı mağlup ederek NBA Yaz Ligi şampiyonluğunu kazanmayı başardı.
Isaiah Mobley 28 sayı ve 11 ribauntluk performansıyla Cavaliers'ın en skorer ismi oldu ve takımını Rockets'a karşı 99-78 galip getirdi.
Cavaliers yıldızı Evan Mobley'nin ağabeyi olan Isaiah, aynı zamanda şampiyonluk maçının En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.
Isaiah Mobley
TURNUVANIN MVP'Sİ CAM WHITMORE OLDU
Cavaliers'ta ayrıca Sam Merrill 27 sayı (altı üçlük isabetiyle) kaydederken, Emoni Bates ise 19 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle oynadı.
Houston, 76 şutunun 36'sını denediği üç sayı çizgisinin ötesinden isabet bulmakta zorlandı. Turnuvanın MVP'si Cam Whitmore, sekiz atışından sadece ikisinde isabet bularak karşılaşmayı toplam 14 sayı ile tamamladı.
Rockets'taki en skorer oyuncu, 18 sayı ve 10 ribaundla oynayan Nate Hinton oldu.
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