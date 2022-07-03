Aracı takla atan Formula 1 pilotu Guanyu Zhou'dan iyi haber
Formula 1 Britanya Grand Prix'sinin ilk turundaki kaza sonrasında tedbir amaçlı sağlık merkezine götürülen Guanyu Zhou'nun taburcu edildiği açıklandı.
Formula 1'de sezonun 10. yarışı Britanya Grand Prix'sinin ilk turunda Alpha Tauri'den Yuki Tsunoda, Alpine'den Esteban Ocon, Mercedes'ten George Russell, Alfa Romeo'dan Guanyu Zhou ve Willams'tan Alexander Albon'un araçları kazaya karıştı.
Kazanın ardından bariyerleri aşarak tribünlere çarpan araçta yer alan Alfa Romeo pilotu Guanyu Zhou'nun ilk müdahalesi pistte yapılırken Çinli pilot, tedbir amaçlı sağlık merkezine götürüldü.
Formula 1'den yapılan açıklamada Guanyu Zhou'nun durumunun iyi olduğu ve sağlık merkezinden ayrıldığı açıklandı.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI
Kişisel sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Formula 1 pilotu, durumunun iyi olduğunu belirtti. Guanyu Zhou, "Ben iyiyim. Halo bugün beni kurtardı. Mesajlarınız için size teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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