Son Dakika: Formula 1 Britanya Grand Prix'sini Carlos Sainz kazandı
Formula 1 Britanya Grand Prix'sini Ferrari pilotu Carlos Sainz kazandı. Yarışa pole pozisyonundan başlayan İspanyol pilot, kariyerinin ilk yarış galibiyetini elde etti.
Formula 1'de sezonun 10. yarışı olan Britanya Grand Prix'si nefesleri kesti.
Korkutucu bir kaza ile başlayan yarışta zafere pole pozisyonundan başlayan Ferrari pilotu Carlos Sainz ulaştı.
Red Bull'dan Sergio Perez 2. olurken, Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton podyumun son basamağına çıkmayı başardı. Bu sonuçla birlikte Carlos Sainz kariyerinin ilk yarış zaferine ulaşmış oldu.
Şampiyona lideri Max Verstappen ise lastik patlatması ve aracında sorun yaşamasının ardından damalı bayrağı 7.sırada geçti.
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