Arap basınından Mesut Özil'e övgü: "Çağımızın Muhammed Ali'si"

17 Mayıs 2022 Salı, 16:14

INSIDEARABIA.com adlı site Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in duyarlılığına dikkat çeken bir habere imza attı. Yıldız oyuncunun kendisine yapılan tüm baskılara rağmen, kariyerini de riske atarak insan haklarını savunduğunun altı çizildi ve 'Çağın Muhammed Ali'si' yakıştırması yapıldı.

Haberde şu ifadelere yer verdi: "Milyonlarca Müslüman Uygur Türk'ü, Çin hükümetinin toplama kamplarında işkence gördü. Mesut Özil, Çin'i Uygur Müslümanlarına zulmettiği için kınayan bir tweet attı. Bu tweetin sonuçları oldu ve Özil, Arsenal tarafından dışlanan bir isim halinde geldi.

"MESUT ÖZİL HİÇBİR İNSANDAN KORKMUYOR"

Ayrıca Adidas da Özil'le yaptığı 22 milyon sterlinlik olan sponsorluk anlaşmasını sonlandırdı. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin şimdi 'soykırım' olarak tanımladığı şeye karşı çıkmak, Özil'e büyük bir mali ve duygusal maliyet getirdi.

Yine de İsrail işgali altındaki Filistinlilerin, Rus bombardımanı altındaki Suriyelilerin ve bir vekalet savaşının ortasında yakalanan Yemenlilerin maruz kaldığı vahşet hakkında farkındalık yaratmak için çabalıyor. Son olarak Özil, Hindistan hükümetinin dini azınlığa yönelik baskısını 'utanç verici' olarak nitelendirdi. Açıkçası Özil, hiçbir insandan korkmuyor ve çağımızın Muhammed Ali'sidir."