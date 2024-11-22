Arat ‘Yapı en çok bize zarar verdi’ dedi, ligde havlu atmadıklarını ve savaşacaklarını söyledi
Arat: "Birinci gündemimiz, Beşiktaş’ın mali olarak sürdürülebilmesi ve Futbol A Takımı’nın başarılı olmasıdır.”
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kulübün gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. Beşiktaş Meydanı programı ile gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya gelen Arat, Haziran 2025’teki seçimde aday olup olmayacağıyla ilgili günü gelince karar vereceğinin altını çizip, “Adaylık konusu gündemimde yok. Birinci gündemimiz, Beşiktaş’ın mali olarak sürdürülebilmesi ve Futbol A Takımı’nın başarılı olmasıdır” dedi. Arat’ın öne çıkan açıklamaları şöyle:
- Kulüpler Birliği’nde Beşiktaş-F.Bahçe derbisinde yabancı VAR hakemi gelmesine sıcak bakıldı. Bu tip bir karar çıkabileceğini düşünüyoruz.
- F.Bahçe’nin “Yapı var” açıklaması için... Başka kulüp başkanının açıklamasını burada konuşmam. Türkiye’de bir yapı var, buna inanıyoruz. Bundan TFF de rahatsız! Bu yapı bir takım için kurulmuş olabilir ya da olamaz! Bu yapı, en çok Beşiktaş’ın hakkını yedi. Biz kapı kapı dolaşıp, ağlamayız! Biz sahaya çıkıp savaşacağız, hakkımızı da arayacağız.
- Hakem hata yapabilir ama VAR yapamaz. Burada yayıncı kuruluş çok hassas olmalı. İstediğine, istediği gibi görüntü vermemeli! Adalet yayından başlıyor. Türkiye kaderini VAR hakemlerine teslim ediyor.
- Başakşehir maçında hakemin niyetini 10. dakikada anladık. G.Saray derbisinde hakemin niyetini ilk dakikada anladık. Kasımpaşa maçında Rafa Silva’nın pozisyonu, maç değişebilirdi.
‘ADİL DÜZEN YOK’
- Burada adil bir düzen yok, bu sistem yıllar önce kurulmuş! Bu sistemin kurucuları var ve bu sistemden vazgeçmiyorlar!
- Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yabancı bir hakem ile kararları değerlendirme rüyası başlamadan bitti! Türkiye’de futbol iki takımın tekelinde değil! Bu iş yapılacaksa, 18 takımla yapılır.
- Hüseyin Yücel transfer çalışmalarını yaptı. Gitmesi gerekenler var. Popülist bir şey yapmayacağız. Bütçemize uygun transferler yapacağız, alternatifler de hazır. Görüşmelere başladık zaten.
- Talicsa transferini konuşmam. Hüseyin Yücel, Talisca görüşmesi yaptı ama maliyet anlamında uygun bulmadık. Bizim Rafa Silva gibi bir oyuncumuz var.
- Giovanni van Bronchorst, Joao Mario’yu istedi. Biz bu transferden pişman değiliz. Dünyanın en iyi oyuncularından biri, adaptasyon süreci var. Eksikleri biliyoruz. Mükemmel değiliz.
Etiketler: #Hasan Arat #beşiktaş
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