Arda Güler 11'de başladı: Real Madrid rahat kazandı!

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya KUpası H Grubu 3. maçında Salzburg ile karşı karşıya geldi.

Real Madrid, Salzburg'u 3-0 mağlup etti ve 7 puanla grubunu lider bitirip adını son 16 turuna yazdırdı. Real Madrid'in gollerini 40. dakikada Vinicius, 45+3'te Valverde ve 84'te Gonzalo kaydetti.

ARDA GÜLER 67 DAKİKA SAHADA KALDI

Milli futbolcu Arda Güler ise ilk 11'de başladığı maçta 67 dakika sahada kaldı ve yerini Modric'e bıraktı.

Müsabakayı 1 gol, 1 asistle tamamlayan Vinicius maçın oyuncusu seçildi.

SON 16 TURUNDA ARDA GÜLER - KENAN YILDIZ KAPIŞMASI

Real Madrid grubunu lider tamamlamasıyla birlikte son 16 turunda Juventus ile eşleşti. Böylece milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız, son 16 turunda birbirine rakip oldu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Inter - Fluminense

Manchester City - Al Hilal

Palmeiras - Botafogo

Benfica - Chelsea

PSG - Inter Miami

Flamengo Bayern Münih

Real Madrid - Juventus

Borussia Dortmund - Monterrey



