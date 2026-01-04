Cumhuriyet Gazetesi Logo
Arda Güler asist yaptı: Real Madrid 5 golle galibiyete uzandı!

Arda Güler asist yaptı: Real Madrid 5 golle galibiyete uzandı!

4.01.2026 21:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Arda Güler asist yaptı: Real Madrid 5 golle galibiyete uzandı!

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında kendi sahasında ağırladığı Real Betis'i 5-1 mağlup etti.

İspanya La Liga'da Real Madrid, sahasında Real Betis'i konuk etti. Real Madrid, Santiago Bernabeu'da oynanan maçı 5-1'lik skorla kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 20., 50. ve 82. dakikalarda Gonzalo Garcia, 56. dakikada Raul Asencio ve 90+4. dakikada Fran Garcia kaydetti.

ARDA GÜLER ASİST YAPTI

Konuk ekip Real Betis'in tek golünü 66. dakikada Cucho Hernandez attı.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 77. dakikada oyuna dahil oldu ve Gonzalo Garcia'nın 82. dakikada attığı golün asistini yaptı.

Bu sonucun ardından ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Real Madrid, 45 puana yükseldi. Ligde iki maç sonra kaybeden Real Betis, 28 puanda kaldı.

Real Madrid, ligin gelecek haftasında sahasında Levante'yi ağırlayacak. Real Betis, Real Oviedo deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #arda güler #real madrid #real betis

İlgili Haberler

Fatih Tekke'den Süper Kupa tepkisi: 'Cezalandırıldık gibi gözüküyor'
Fatih Tekke'den Süper Kupa tepkisi: 'Cezalandırıldık gibi gözüküyor' Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme, Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa yarı final maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktardı.
Liverpool deplasmanda 90+7'de yıkıldı!
Liverpool deplasmanda 90+7'de yıkıldı! Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fulham ile 2-2 berabere kaldı.
Okan Buruk'tan Davide Frattesi iddialarına yanıt!
Okan Buruk'tan Davide Frattesi iddialarına yanıt! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında transfer iddiaları hakkında görüşlerini aktardı.