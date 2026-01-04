Okan Buruk'tan Davide Frattesi iddialarına yanıt!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa'daki Trabzonspor maçı öncesi konuştu.

Transfer için de konuşan Okan Buruk, Inter'den Davide Frattesi için bir girişimleri olmadığını söyledi.

"FRATTESI İÇİN GİRİŞİMİMİZ OLMADI"

Okan Buruk, "Transferi ne kadar gizlerseniz o kadar iyi ama maalesef ülkemizde zor. İlgilendiğimiz oyuncularla ilgili haberler çıkıyor ama ilgilenmediğimiz oyuncularla ilgili de haberler çıkıyor. Frattesi önemli, değerli bir oyuncu. Hiçbir görüşmemiz olmadı. Çok beğendiğim bir oyuncu ama girişimimiz olmadı. Şu anda tam olarak o profilde bir oyuncu birinci hedefimiz değil. Birçok oyuncu çıkıyor. Yüzde 20'si 30'u doğru ama diğerleri hiç bilmediğimiz, görüşmediğimiz oyuncular" dedi.

Transfer ile ilgili sözlerine devam eden Okan Buruk, "Transferde iyi oyuncular ilk hedefimiz, en iyi oyuncuları alabilmek. Bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Kulübü, oyuncuyu ikna etmek gerekiyor. Devam eden turnuvalar var. Afrika Kupası, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi... Bizim de 21-28'inde maçlarımız var. Takımlar da oyuncu kaybetmek istemiyor. Transfer döneminin bu anlamda zorlukları var. Başkanımız, yönetimimiz, özellikle Abdullah Kavukcu çalışıyor. Bize yakışacak, mutlu edecek, takıma katkı sağlayacak oyuncular alacağımızı düşünüyorum. Uzun zamandır çalışmalarımız var. Çok hızlı bitmiyor. Bu sene transferde 5 oyuncu aldık, 5'i de katkı sağlıyorlar. Bunu yakalamak çok önemli. Daha önce bu sıkıntıları yaşadık, alıyorsunuz gönderiyorsunuz. Üzerimizde bir baskı var ama iyi ve doğru oyuncu almak önemli" diye konuştu.

"TRANSFERİN HIZLICA BİTMESİNİ İSTİYORUZ"

52 yaşındaki teknik direktör, "Biz de transferin hızlıca bitmesini istiyoruz, belki 2-3 gün sonra, belki 1 hafta. O hıza tek başına karar veremiyorsunuz. Karşınızda bir kulüp var. Ekonomik yönleri de var. İlk başta yüksek paralar isteniyor. Devamında pazarlık da var. Çok büyük paralar konuşuluyor. Maalesef, söylenen rakamlara inanamıyorum. Çok yükseldi istekler. İyi oyuncular 15-20 milyon Euro'dan başlıyor. 2-3 sene önce bu paraları çıkarmak zordu. Şu anda veriyorsunuz, vermeye çalışıyorsunuz. Piyasa ve fiyatlar çok yükseliyor. Sadece bonservis değil oyuncu maaşları için de geçerli. Kulüplerin bunu döndürmesi kolay değil ama büyük fedakarlıklar yapılıyor. En kısa zamanda bu kadroyu güçlendirmek için çok çalışıyoruz. Taraftarımızı mutlu edeceğiz" açıklamasında bulundu.