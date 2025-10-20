Arda Güler asist yaptı: Real Madrid'e tek gol yetti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.10.2025 00:28:00
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Getafe'yi 1-0 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, deplasmanda Getafe'ye konuk oldu.

Estadio Coliseum'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Madrid 1-0 kazandı.

ASİST ARDA GÜLER'DEN

Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 80. dakikada Kylian Mbappe attı. Mbappe'nin attığı golün asistini oyuna 65. dakikada giren milli yıldız Arda Güler yaptı.

Getafe'de 77. dakikada Nyom ve 84. dakikada Alejandro Sancris, Vinicius Jr'a yaptıkları fauller sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte lider Real Madrid, ligdeki puanını 24'e çıkarttı. Getafe ise 11 puanla 12. sırada konumlandı.

GELECEK HAFTA EL CLASICO

Ligde gelecek hafta Real Madrid, evinde Barcelona'yı konuk edecek. Getafe, Bilbao'ya konuk olacak.

