Cumhuriyet Gazetesi Logo
Arda Güler'den Ancelotti'ye veda mesajı

Arda Güler'den Ancelotti'ye veda mesajı

23.05.2025 20:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Arda Güler'den Ancelotti'ye veda mesajı

Real Madrid ile resmi olarak yollarını ayıran İtalyan çalıştırıcı için Arda Güler duygusal bir veda mesajı yayınladı

Arda Güler, kendisini özel olarak arayıp Real Madrid'e gelmeye ikna eden hocası Carlo Ancelotti'ye veda etti.


Arda Güler mesajında, "Bu kulübe adım attığım ilk andan itibaren sizinle çalışmaktan gurur duydum.


Beni aradığınız ve buraya gelmemi sağladığınız günü hâlâ hatırlıyorum, dün gibi aklımda. Bunun için sonsuza dek minnettar olacağım.


Sadece siz değil, tüm ekibiniz bana aileden biri gibi davrandı. Sizden bir şeyler öğrenmek ve bu yolculukta sizinle birlikte olmak benim için bir onurdu.


Bundan sonraki hayatınızda her şeyin en iyisini diliyorum bayım. Her şey umduğunuz gibi olsun." yazdı.

İlgili Konular: #arda güler #real madrid #carlo ancelotti

İlgili Haberler

Bandırmaspor, play-off finalinde!
Bandırmaspor, play-off finalinde! Trendyol 1. Lig play-off ikinci etabı rövanş karşılaşmasında ilk maçı deplasmanda 4-1 kazanan Bandırmaspor, sahasında Boluspor'u 1-0 mağlup etti ve toplam skorda 5-1'lik bir üstünlük sağlayarak play-off finalinde Karagümrük'ün rakibi oldu.
Mehmet Topal, Petrolul'e veda etti!
Mehmet Topal, Petrolul'e veda etti! Mehmet Topal, Romanya 1'inci Lig'de teknik direktör olarak görev yaptığı Petrolul Ploieşti'ye veda etti.
Fenerbahçe - Panathinaikos maçında olay
Fenerbahçe - Panathinaikos maçında olay Skandallarıyla bilinen Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Fenerbahçe Beko maçı devre arasında önce sarı lacivertli oyuncularla, ardından hakemlerle tartıştı.
İşte bu kadar! Güle güle Panathinaikos, Fenerbahçe Beko finalde!
İşte bu kadar! Güle güle Panathinaikos, Fenerbahçe Beko finalde! THY EuroLeague Final-Four'da Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u 82-76 mağlup ederek finale yükseldi.