Arda Güler'den Dünya Kupası mesajı: 'Tek hayalimiz'

A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde oynanacak Romanya maçı öncesi konuştu.

Arda Güler açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Romanya'nın güçlü bir ekibi var. Hocaları da Türkiye'de önceden çalıştı. Efsane bir oyuncuları var. Tüm taraftarı seviyordur onu. İki ülke için de önemli bir maç olacak. Tek hedefimiz Dünya Kupası, umarım halkımızı mutlu edebiliriz."

'HAGI'YE BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM'

"Hagi'ye büyük saygı duyuyorum, videolarını izledim. Çok zor bir maç olacak. Romanyalı futbolcular da kendi ülkelerini temsil edecek, Dünya Kupası'na gitmek isteyecek. Bu nedenle zor bir maç olacak."

"DAHA BÜYÜK MOTİVASYON YOK"

"İnşallah kendi hikayelerimiz gelecek. 2002'de ben dünyada bile değildim. Bu üzücü bir şey. Biz kendi serüvenimizi iyi devam ettirebiliriz. Avrupa Şampiyonası'ndan elendiğimizden beri tek hayalimiz Dünya Kupası'na gitmek. Çok güçlü bir jenerasyonumuz, aile gibi bir grubumuz var. Konsantreyiz, heyecanlıyız, tek hayalimiz Dünya Kupası!"

'ORADA OLMAYI ÇOK İSTİYORUM'

"Dünyada yoktum 2002'de. Yarın çok güzel bir maç oynar ve Dünya Kupası'na gideriz. Orada olmayı çok istiyorum. Tüm takım olarak Dünya Kupası'nı istiyoruz. Büyük bir hayal olduğunu hepimiz biliyoruz."

'OYUNUN İKİ YÖNÜNÜ DAHA İYİ OYNUYORUM'

"İyiye giden bir grafiğim var. Birçok mevkide oynuyorum. Oyunun iki yönünü daha iyi oynuyorum. Derinde beklentiler farklı, milli takımda beklentiler farklı. Ben de her şeye ayak uydurmaya çalışıyorum. Bunlar beni geliştiriyor. Milli takımda nerede oynadığımızın önemi yok."