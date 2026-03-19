Attığı gol dünya gündemine oturmuştu: La Liga'dan dikkat çeken Arda Güler paylaşımı!

Attığı gol dünya gündemine oturmuştu: La Liga'dan dikkat çeken Arda Güler paylaşımı!

19.03.2026 15:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Attığı gol dünya gündemine oturmuştu: La Liga'dan dikkat çeken Arda Güler paylaşımı!

Real Madrid'in Elche'yi 4-1 yendiği maçta, Arda Güler'in kendi yarı alanından rakip kaleye attığı gol dünya gündemine oturmuştu. La Liga golün kaç metreden atıldığını resmen açıkladı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Elche'ye attığı golle büyük ses getirdi. Yaklaşık 70 metreden atıldığı düşünülen gol için La Liga'dan resmi açıklama geldi.

La Liga sosyal medya hesabı golün kaç metreden atıldığını resmen açıkladı. La Liga hesabının paylaştığına göre Arda Güler, Elche filelerini tam 68.6 metreden buldu.

La Liga'nın yaptığı paylaşımda, "Gol olma ihtimali %0,1. %99,9 inanç. Arda Güler'den 68,6 metrelik inanılmaz şut" ifadeleri yer aldı.

"UZUN ZAMANDIR DENİYORDUM"

Milli futbolcu, attığı golle ilgili duygularını, "Uzun zamandır deniyordum. Böyle bir gol attığım için çok mutluyum" sözleriyle paylaşmıştı.

