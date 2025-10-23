Arda Güler'den El Clasico sözleri: 'Barcelona'yı yenmek için savaşacağız'

Real Madrid forması giyen Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus galibiyetini değerlendirdi.

İtalyan ekibine karşı maçın oyuncusu seçilen milli yıldız, "Maçın adamı olmak mı? Öncelikle tüm takım arkadaşlarıma ve bizi destekleyen taraftarlara teşekkür ediyorum. Harika bir performans sergiledik ve üç puanı aldık" dedi.

EL CLASICO İÇİN MESAJ

Real Madrid, Juventus maçının ardından lige Barcelona maçıyla geri dönecek. Arda Güler, El Clasico ile ilgili, "Şimdi El Clasico'da Barcelona'yı yenmek için savaşacağız" dedi.

Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle birlikte bu sezon Real Madrid için önemli bir isim haline gelen Arda Güler, "Bana inanan Xabi Alonso sayesinde bu takımda kendimi gerçekten önemli hissediyorum" dedi.

Arda Güler, "Xabi Alonso, benden tempoyu kontrol etmemi istiyor. Gol atmamı veya asist yapmamı istiyorsa, beni 10 numarada oynatıyor. Tempoyu kontrol etmemi istiyorsa, 8 numara olarak oynatıyor" sözlerini sarf etti.

Xabi Alonso, ise maç sonu, "Arda Güler, sahip olduğu yüksek seviyeye rağmen hala gelişme sürecinde. Hala gelişebileceği çok şey var. Ondan daha fazlasını istiyoruz" diye konuştu.

Real Madrid - Juventus maçında 74 dakika sahada kalan Arda Güler'in istatistikleri:

Toplam Şut 2

İsabetli Şut 1

Engellenen Şut 1

Kilit Pas 7

Orta 11 (5)

İsabetli Pas 69/71 (97%)

Rakip yarı sahadaki paslar 58/65 (89%)

Kendi yarı sahasındaki paslar 16/17 (94%)

Uzun Top 6/6 (100%)