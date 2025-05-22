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Arda Güler'den Luka Modric'e veda mesajı!

Arda Güler'den Luka Modric'e veda mesajı!

22.05.2025 22:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Arda Güler'den Luka Modric'e veda mesajı!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in formasını giyen milli oyuncu Arda Güler, takımdan ayrılacağını açıklayan Hırvat oyuncu Luka Modric için bir paylaşım yaptı.

Her fırsatta takım arkadaşı Luka Modric'in kendisine olan desteğinden bahseden milli oyuncu Arda Güler, Real Madrid'in Hırvat efsanesi için duygusal bir veda mesajı yayımladı.

Arda Güler'in sezon sonundan Real Madrid'den ayrılacağını açıklayan Modric için yazdığı ifadeler şu şekilde:

"Luka abi, bu formayla yaptığın her şey futbolu seven herkesin hayallerine ilham veren bir hikaye yazdı. Sen yaşayan bir efsanesin.

Seninle birlikte oynamak ve senden bir şeyler öğrenmek benim için bir onurdu. Oyun ve hayatla ilgili tavsiyelerini almak, tutkuna, hırsına ve karakterine tanık olmak gerçekten inanılmazdı.

Sana ve güzel ailene bundan sonrası için iyi şanslar. Seni seviyorum ve sahada seninle birlikte olmayı özleyeceğim.

Senin izinden gitmek benim için gurur ve onurla taşıyacağım bir sorumluluk. Her şey için teşekkürler big brate"

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