İtalyanlar duyurdu: Beşiktaş'a Portekizli sol bek!

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde yeni takviyeler için çalışmalar devam ediyor.

Bu süreçte en çok öne çıkan isim ise Lazio'nun sol beki Nuno Tavares oldu.

10 MİLYON EURO'LUK SATIN ALMA MADDESİ

İtalya basınından Di Marizo'nun aktardığına göre Beşiktaş, Portekizli yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak üzere. Haberde zorunlu satın alma maddesinin 10 milyon Euro olduğu belirtildi.

Yine İtalya basınından Alfredo Pedulla ise Lazio'nun, Nuno Tavares transferini onaylamak için Beşiktaş'tan gelecek evrakları beklediğini duyurdu.

10 MAÇTA FORMA GİYDİ

Lazio'da bu sezon 10 maçta süre bulan 25 yaşındaki sol bek Nuno Tavares, 1 asist yaptı.