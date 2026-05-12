Real Madrid efsanesi Toni Kroos'tan Arda Güler açıklaması: 'Onun en iyi pozisyonu...'

12.05.2026 15:59:00
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in eski futbolcusu Toni Kroos, milli yıldız Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Real Madrid efsanelerinden Toni Kroos, katıldığı bir podcast programında eflatun-beyazlıların son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

El Clasico'yu yorumlayan Kroos, "Hiç bu kadar az not almamıştım. Hiç bu kadar az umutlu olmamıştım. Açıkçası maç bittiğinde de sevindim" diye konuştu.

ARDA GÜLER SÖZLERİ

Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler hakkında da konuşan efsane isim, şu ifadeleri kullandı:

"Arda Güler bu yıl çok fazla oynadı ve gelecekte de çok önemli olacak. Onun en iyi pozisyonu kaleye yakın 10 numara. Son pasları harika, bu yüzden forvet ve kanat oyuncularına yakın olması gerekiyor. Derinden oyun kurabilse de merkezde potansiyelini tam olarak ortaya koyamıyor."

