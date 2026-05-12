Adı Arsenal ile anılıyordu: Real Madrid'den Arda Güler kararı!

12.05.2026 10:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in adı sık sık Arsenal ile anılan milli yıldız Arda Güler hakkında kararını verdiği iddia edildi.

Real Madrid'de kupasız geçen sezona bir de Valverde-Tchouameni kavgası eklenince kulüp, tarihinin en kaotik dönemlerinden birine sürüklendi. 

Eflatun-beyazlıların başkanı Florentino Perez yeni sezon için yapılanmaya gitmeye hazırlanırken, teknik direktörlük için en güçlü aday olarak ise Jose Mourinho gösteriliyor.

ARSENAL YENİDEN HAREKETE GEÇTİ

Real Madrid'de tüm bu kaos yaşanırken, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kupaya koşan Arsenal'in gözü ise Arda Güler'de. Yaklaşık 2 sezondur her transfer döneminde milli futbolcunun durumu için nabız yoklayan İngilizler yine harekete geçti.

Fichajes'ta yer alan haberlere göre; Real Madrid, Arsenal'in Arda Güler ilgisinden oldukça bunaldı ve bir kez daha futbolcuyu satmayacaklarını kulübe bildirdi. 

Eflatun-beyazlıların açıkça 21 yaşındaki futbolcuyu takımda tutacağını İngiliz ekibinin yetkililerine duyurduğu aktarıldı.

Arsenal'in bu transfer için 90 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ancak Arda Güler'e imza attırmasının imkansız olduğu vurgulandı. 

Milli futbolcu bu sezon Real Madrid formasıyla 50 maça çıktı ve 6 gol-14 asistlik skor katkısı verdi.

Avrupa Ligi yarı finalinde gol atmıştı: Arda Güler'den Demir Ege Tıknaz paylaşımı! UEFA Avrupa Ligi yarı finali ilk maçında Braga, Demir Ege Tıknaz'ın da gol attığı maçta Freiburg'u 2-1'lik skorla geçti. Karşılaşmanın ardından Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'den paylaşım geldi.
Real Madrid'de Arda Güler'e büyük onur! İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, eflatun-beyazlı ekipte nisan ayının en iyi futbolcusu ödülünün sahibi oldu.
Arda Güler'in yeni teknik direktörü belli oluyor LaLiga'da kabus gibi bir sezon geçiren, takım için disiplin konusunda büyük sıkıntılar yaşayan Real Madrid'de teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'nun geleceği iddia edildi.