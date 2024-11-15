Arda Güler etkili oldu: Genç yıldız Real Madrid'i reddetti!
Real Madrid'de Arda Güler ve Endrick'in süre bulamaması Avrupa futbolunda yankı uyandırmaya devam ediyor. Genç yıldızların forma şansı bulamamasının ardından Hırvat futbolcu Martin Baturina'nın Real Madrid'in teklifini reddettiği iddia edildi.
Carlo Ancelotti'nin Arda Güler ve Endrick'e süre vermemesi Avrupa'daki yetenekli genç futbolcuların kulübe bakış açısını değiştirmeye başladı. İtalyan hocanın, 2 futbolcuya yaklaşımı transfer piyasası üzerinde şimdiden etki yarattığı iddia edildi.
Martin Baturina
REAL MADRİD'İ REDDETTİ
Sky Sports Almanya'da yer alan habere göre; yeni Luka Modric olarak lanse edilen 21 yaşındaki Martin Baturina, Real Madrid'den gelen teklifi reddetti.
Real Madrid'in Dinamo Zagreb forması giyen Hırvat futbolcuya, 2 yılı başka bir İspanyol kulübünde kiralık olmak şartıyla 5 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Ancak futbolcunun büyük bir takımın ayrılmaz parçası olmak istediği bu yüzden Real Madrid'i reddettiği belirtildi.
Arda Güler ve Endrick gibi potansiyeli çok yüksek 2 futbolcunun kulübeye mahkum edilmesi Baturina'nın, Ancelotti'nin kendisine süre vereceğine inanmamasının önünü açtı.
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