Arda Güler etkili oldu: Genç yıldız Real Madrid'i reddetti!

Yayınlanma: 15.11.2024 - 13:18

Güncelleme: 15.11.2024 - 13:18

Carlo Ancelotti'nin Arda Güler ve Endrick'e süre vermemesi Avrupa'daki yetenekli genç futbolcuların kulübe bakış açısını değiştirmeye başladı. İtalyan hocanın, 2 futbolcuya yaklaşımı transfer piyasası üzerinde şimdiden etki yarattığı iddia edildi.

Martin Baturina

REAL MADRİD'İ REDDETTİ

Sky Sports Almanya'da yer alan habere göre; yeni Luka Modric olarak lanse edilen 21 yaşındaki Martin Baturina, Real Madrid'den gelen teklifi reddetti.

Real Madrid'in Dinamo Zagreb forması giyen Hırvat futbolcuya, 2 yılı başka bir İspanyol kulübünde kiralık olmak şartıyla 5 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Ancak futbolcunun büyük bir takımın ayrılmaz parçası olmak istediği bu yüzden Real Madrid'i reddettiği belirtildi.

Arda Güler ve Endrick gibi potansiyeli çok yüksek 2 futbolcunun kulübeye mahkum edilmesi Baturina'nın, Ancelotti'nin kendisine süre vereceğine inanmamasının önünü açtı.